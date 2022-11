Spaarders die geen bezwaar hadden gemaakt tegen de spaartaks krijgen misschien toch een compensatie. De Consumentenbond meldt dat er een overeenkomst is met onder meer het ministerie van Financiën en de Belastingdienst over het starten van een procedure, waardoor gedupeerden niet meer individueel bezwaar hoeven te maken. De rechter doet dan in één of enkele keren uitspraak over alle gedupeerden.