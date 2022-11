Drukke tijden voor loonbedrijf Breure uit Klaaswaal: de bietencampagne is in volle gang. De twee rooimachines draaien zes dagen per week hun rondjes over de Zuid-Hollandse akkers. Elke boer heeft een eigen betonplaat waar de bieten tijdelijk worden opgeslagen, in afwachting van het strak geplande transport naar de fabriek van suikerproducent Cosun.