Noord-Korea heeft woensdag 23 raketten afgevuurd, het grootste aantal sinds Kim Jong-un aan de macht is. Daaronder was ook een ballistische raket die in zee landde op ongeveer 57 kilometer van de Zuid-Koreaanse stad Sokcho. Volgens Seoul kwam zo’n raket nog niet eerder ten zuiden van de zeegrens en zo dicht bij de territoriale wateren van Zuid-Korea.