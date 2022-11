De zittende Braziliaanse president Jair Bolsonaro is van plan om dinsdag een toespraak te houden over de verkiezingsuitslag. Minister van Communicatie Fabio Faria zei maandag lokale tijd dat Bolsonaro zich tot dusverre van commentaar heeft onthouden om rustig aan zijn speech te kunnen werken. Of hij de verkiezingsuitslag zal erkennen, is niet bekend.