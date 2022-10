Bo Teerling is bezig met een reis door Malawi om te zien of boeren die deelnemen aan Food for LiFe Malawi verrijkte compost hebben gemaakt en dus klaar zijn voor de maïsplant in december.

Vandaag deel 3 van Bo’s reisverslag. Waarin hij de vruchten van alle inspanningen van de afgelopen jaren met eigen ogen ziet en kennismaakt met Magda.