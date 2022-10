Scholz en Von der Leyen: Wederopbouw Oekraïne van niveau Marshallplan

De wederopbouw van Oekraïne na de oorlog wordt volgens de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een missie die een hele generatie in beslag zal nemen. In een opiniestuk in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung stellen zij dat de wederopbouw een strategie vereist die van hetzelfde niveau is als het „Marshallplan” voor Europa na de Tweede Wereldoorlog.