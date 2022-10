Zoektocht slachtoffers bootongeluk voortgezet met sonarapparatuur

De zoektocht op Terschelling naar de nog vermiste opvarenden van het bootongeluk tussen een snelboot en een watertaxi van vrijdag is nog steeds in volle gang, laat een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de Politie weten. Er wordt sonarapparatuur ingezet om te zoeken naar het nog vermiste 12-jarige kind en een volwassen man. De Kustwacht liet eerder weten dat de kans erg klein is dat de vermisten nog in leven zijn.