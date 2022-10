In het land van doodschaduwen

In mijn spreekkamer is de dood vaak dichtbij. Soms voor het grijpen, maar meestal op doorvraagafstand. Wij mensen spreken niet graag over de dood, ook psychiaters niet. Er lijkt altijd een drempel te zijn waar je overheen moet en dan ga je verder met omtrekkende bewegingen. Je vraagt of ze het leven moe is, of ze ook wel eens denkt: zo hoeft het niet meer. Denkt ze misschien ook wel eens aan de dood? En zo ja, hoe vaak dan? Ook misschien in wensende zin? En zo komen we bij de meest ingrijpende vraag: denkt ze mogelijk ook zelf een eind aan haar leven te kunnen maken…?