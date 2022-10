De politie heeft vrijdag een telefoon in het water gevonden bij het knooppunt waar Sanne (29) en Hebe (10) om het leven kwamen. De telefoon is „zeer waarschijnlijk” van Sanne, aldus de politie. Zij zetten de zoektocht bij de verbindingsboog in knooppunt Empel (A59/A2) bij Den Bosch vrijdag voort.