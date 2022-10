Een medeplichtige aan de radicaalislamitische aanslag op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo heeft alsnog levenslang gekregen. Ali Riza Polat kreeg de straf opgelegd in een beroepszaak. Eerder was hij veroordeeld tot 30 jaar voor zijn betrokkenheid bij de terreurdaden begin 2015 tegen de redactie van Charlie Hebdo en een joodse supermarkt in Parijs.