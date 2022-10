Oppositiepartijen in het Verenigd Koninkrijk willen maar één ding nu premier Liz Truss haar vertrek heeft aangekondigd: algemene verkiezingen. Officieel zijn die pas in 2024, maar omdat de regerende Conservatieve Partij haar derde premier in vier jaar tijd heeft versleten, vindt de oppositie het tijd voor verkiezingen waar iedereen aan mag deelnemen.