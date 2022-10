De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben mogelijk te lang gedacht dat de personele problemen makkelijk op te lossen waren. Dat zei commercieel directeur van het spoorbedrijf Tjalling Smit woensdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer. „Eind vorig jaar kregen we al onze vacatures nog gevuld. We hebben te lang het idee gehad dat we dit met de gewone werving konden oplossen.”