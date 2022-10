Rusland houdt tientallen medewerkers van de kerncentrale in Zaporizja gevangen volgens het Oekraïense staatsenergiebedrijf Energoatom. Dat stelt dat het om „ongeveer vijftig” mensen gaat. Sinds het begin van de invasie zouden 150 medewerkers zijn opgepakt, van wie een aantal na ondervraging weer is vrijgelaten. Maar van andere medewerkers zou onbekend zijn wat er met hen is gebeurd.