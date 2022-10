Hoe dient fysiek geweld tegen handhavers van de openbare orde te worden bestraft? In elk geval niet met een taakstraf, zo luidde de strekking van een wetsvoorstel dat de ministers Dekker en Grapperhaus in 2020 indienden. Het initiatief was een reactie op de zoveelste uit de hand gelopen jaarwisseling. Of beter gezegd: op één incident tijdens oud en nieuw dat destijds breed werd uitgemeten in de pers.