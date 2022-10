Steden moeten meer toegang krijgen tot klimaatfinanciering én een plek opeisen aan de vergadertafels waar het klimaatbeleid wordt gemaakt. Met die boodschap neemt burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma vanaf woensdag deel aan een top met ambtgenoten van veertig wereldsteden in Buenos Aires. De conferentie in Argentinië is een voorproefje van de klimaattop in Egypte, de COP27. Daar gaat Dijksma in november ook naartoe.