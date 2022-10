De Russische bezetters van de kerncentrale van Zaporizja in het zuiden van Oekraïne hebben nog twee Oekraïense medewerkers aangehouden en vastgezet, meldt de internationale atoomwaakhond IAEA. Maandag werd bekend dat Rusland twee leidinggevenden van de centrale vasthield. Daarvan is een inmiddels vrijgelaten, aldus het IAEA. In totaal zitten dus nog drie Oekraïners vast.