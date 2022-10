Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn Nederlanders meer geld gaan sparen. Begin vorig jaar hadden spaarders in totaal 362 miljard euro opgepot. Dat is 32 miljard euro meer dan een jaar eerder, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Door de lockdowns hadden mensen minder mogelijkheden om op vakantie te gaan, of bijvoorbeeld geld uit te geven in winkels of de horeca.