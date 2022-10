De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag beloofd dat hij zich sterk zal maken voor abortusrechten in het hele land als de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen van november de meerderheid in het Congres weten te behouden. Biden zei dat als het Congres een federale wet aanneemt die het recht op abortus garandeert, hij die in januari zal ondertekenen.