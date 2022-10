De landmacht krijgt voor het eerst sinds 2004 weer de beschikking over raketartillerie. Daarmee kunnen over meer dan 70 kilometer vijandelijke vuursteun- en luchtverdedigingssystemen, logistieke knooppunten en voorraden worden geraakt. Defensie investeert daarin een bedrag van 250 miljoen tot 1 miljard euro, zo maakt staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie bekend in een brief aan de Tweede Kamer.