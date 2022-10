Het boek voor de RD-leesclub in november is een allegorie: de personen en gebeurtenissen staan ergens symbool voor, achter het verhaal zit een diepere betekenis. Het is misschien wel de bekendste allegorie in christelijk Nederland, en in elk geval zetten lezers het boek zo vaak in hun top 10 dat het in september nummer 1 werd in de RD-boekentop 100: ”De Christenreis” van John Bunyan (1628-1688).