Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity, is bezig met een reis door Malawi om te zien of de boeren die deelnemen aan Food for LiFe Malawi klaar zijn voor de oogst in het voorjaar. Zijn tocht kent mooie, maar ook aangrijpende ontmoetingen. Hij treft oude bekenden, maar ook mensen die lijden aan de honger. Vandaag deel 1van Bo’s reisverslag.