In de jaren na de zware beving in Huizinge, zag premier Mark Rutte „dat de aardgaswinning van iets dat prachtig leek in de jaren zestig, stap voor stap begint te veranderen in een nachtmerrie”. De premier verklaart dat hij, net als minister Henk Kamp, wel eerst meer informatie over de aardbevingen wilde verzamelen voordat het kabinet nieuwe besluiten zou nemen over de gaswinning.