Rutte en andere grote namen volgende week gehoord over Groningen

Premier Mark Rutte en vicepremier Wopke Hoekstra moeten volgende week onder ede verklaren over hun rol in het Groningse gasdossier. De parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning onderzoekt, houdt volgende week de laatste openbare verhoren. Daarnaast voelt de commissie Shell-baas Ben van Beurden en NAM-chef Johan Atema aan de tand. Ook oud-ministers Eric Wiebes en Stef Blok worden gehoord, evenals staatssecretaris Hans Vijlbrief, die nu over mijnbouw gaat.