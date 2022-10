Rutte looft Britten bij eerste Europese ‘burentop’

De Britse premier Liz Truss heeft bij de eerste top met leiders van bijna heel Europa, haar debuut in zo’n gezelschap, complimenten gekregen van haar collega Mark Rutte. Hij prees de voortrekkersrol die het Verenigd Koninkrijk op zich heeft genomen in het Europese verzet tegen de Russische invasie in Oekraïne. De leiders zullen op de top in Praag ook de getroebleerde relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie bespreken, zei Rutte.