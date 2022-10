Joanne: ‘Alle kinderen in deze wereld hebben recht op goed onderwijs’

Joanne Verheij (25) vaart samen met haar man Matteo op hun binnenvaartschip door Nederland, Duitsland en België. Voor het leven aan boord, zegde ze haar baan in het basisonderwijs op en besloot ze Ukkeplukje op te richten. ‘Nadat we getrouwd waren zochten we een mooie manier om bij te dragen aan goede doelen. Zo kwamen we ook terecht bij Woord en Daad. We vinden het heel belangrijk om een organisatie te ondersteunen die in het onderwijs Gods Woord verspreidt. Daarnaast hebben wij het hier in Nederland zo goed, dat het onze taak is om onze zegeningen te delen met anderen die het minder hebben.’