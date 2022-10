Het presidium van de Tweede Kamer doet maandag aangifte van het lek rond het onderzoek naar Khadija Arib. Dat meldt een woordvoerder. Ook komt er „uiterlijk maandag” een brief met meer uitleg over de toedracht van het onderzoek, zoals een groep Kamerleden had gevraagd. Het presidium zegt nog niks over het opstappen van Arib zelf.