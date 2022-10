Eerlijk gezegd kan ik het nog steeds niet van me afzetten. Ik bedoel dan de beelden die op Prinsjesdag de wereld werden ingestuurd. Van die demonstranten die met omgekeerde vlaggen langs de route stonden en de koning uitmaakten voor landverrader. Hadden ze alleen met omgekeerde vlaggen langs de route gestaan, ik zou gezwegen hebben. Want demonstreren is een groot goed in ons land.