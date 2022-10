Persoonlijk vindt Annelot Vijn van Het Utrechts Archief een oorkonde van bisschop Conrad uit 1094 een topstuk uit de collectie. Het document gaat over een schenking aan het kapittel van de kerk van Schoorl – de plaats waar Vijn opgroeide. Maar op de in paars fluweel gebonden Statenbijbel die op 17 september 1637 aan de Staten-Generaal werd overhandigd, is de archiefmedewerker minstens zo trots.