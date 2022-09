Poetin annexeert in speech vier deels bezette Oekraïense provincies

De Russische president Vladimir Poetin heeft met een ceremonie in de historische Sint Joriszaal in het Kremlin vier Oekraïense provincies tot Russisch gebied verklaard. Hij zei dat vier regio’s weer bij Rusland horen tijdens een ceremonie met onder anderen de leiders van de gebieden die in Russische handen zijn. Zij moeten de verdragen tekenen tijdens de ceremonie. Het gaat om Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja, oftewel circa 15 procent van Oekraïne waar naar schatting 8,8 miljoen mensen wonen.