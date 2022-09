Geweervuur, luide knal; mogelijk staatsgreep in Burkina Faso

In Burkino Faso zijn vrijdag, vanuit het belangrijkste militaire kamp en in sommige woonwijken in hoofdstad Ouagadougou, zware geweerschoten te horen. Ook was er een grote ontploffing in de buurt van het presidentieel paleis. Of er sprake is van een poging tot een staatsgreep, is nog onduidelijk. Maar de gebeurtenissen dragen de kenmerken van andere grepen naar de macht die de afgelopen twee jaar in West- en Centraal-Afrika plaatsvonden.