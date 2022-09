Eerste doden gemeld in Florida na mogelijk zeer dodelijke orkaan

De verwoestende orkaan Ian die woensdagavond met windsnelheden tot 240 kilometer per uur aan de westkust van Florida aan land ging, heeft zeker acht levens geëist en een enorme schade veroorzaakt volgens de autoriteiten. President Joe Biden vreest dat orkaan Ian de dodelijkste kan zijn in de geschiedenis van Florida. „De aantallen zijn onduidelijk, maar we horen de eerste berichten die mogelijk wijzen op een aanzienlijk verlies aan mensenlevens.”