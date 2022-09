De eigenaar van Nord Stream 1 verwacht dat vanaf maandag geen gas meer uit de beschadigde gaspijpleiding lekt, zegt een woordvoerder tegen persbureau Reuters. Het is nog niet te voorspellen of de pijpleiding nog ooit in gebruik kan worden genomen. Daarvoor moet eerst duidelijk worden wat de omvang en aard van de schade aan de onderzeese pijplijn zijn.