PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft als lid van het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer ingestemd met een onderzoek naar zijn fractiegenoot Khadija Arib omdat de meldingen over haar „zo ernstig en serieus” waren „dat er maar één uitkomst mogelijk was, en dat is dat ze onderzocht moeten worden”, zegt Nijboer tegen het ANP.