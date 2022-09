Bijna dertig lokale VVD-fractieleiders willen dat Eric Wetzels de nieuwe voorzitter van hun partij wordt. Ze spreken in een open brief hun steun uit voor de opponent van huidig interim-voorzitter Onno Hoes, die door het bestuur is voorgedragen. „Eric is duidelijk een kandidaat vanuit de leden”, licht initiatiefnemer Malkis Jajan (fractievoorzitter in Enschede) toe.