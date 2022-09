Een brug in Amsterdam-Zuid wordt vernoemd naar de in 2016 omgekomen persfotograaf Jeroen Oerlemans. Hij werd in Libië gedood door een sluipschutter van IS. De brug over de Boerenwetering bij de Diepenbrockstraat, niet ver van waar hij woonde, wordt zondag onthuld in het bijzijn van familie, vrienden en burgemeester Femke Halsema.