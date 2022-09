De motie die de gemeenteraad van de gemeente Westerwolde woensdagavond heeft aangenomen over het aanmeldcentrum in Ter Apel maakt volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) duidelijk dat er grote zorgen zijn. „Maar die hebben wij ook. Wij staan in die zin naast elkaar en niet tegenover elkaar”, zo laat een woordvoerder weten.