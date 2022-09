De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, verwacht dat orkaan Ian in de hele staat voor schade zorgt. Op honderden kilometers afstand van waar Ian woensdag aan land kwam, kampen inwoners al met de gevolgen van de orkaan, zei DeSantis woensdagavond tijdens een persconferentie. „Dit is een grote, en ik denk dat we allemaal weten dat er grote, grote gevolgen zullen zijn”, sprak DeSantis.