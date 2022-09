Parlementen Nederland en Cariben bespreken slavernij voor het eerst

Leden van de Eerste en Tweede Kamer en parlementariërs uit Caribisch Nederland hebben voor het eerst een officieel gesprek gehad over het gedeelde slavernijverleden. Het Kamerlid Mariëlle Paul (VVD) is voorzitter van het halfjaarlijkse overleg tussen politici uit Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk en noemt het „heel bijzonder” dat het onderwerp voor het eerst op de agenda staat. In de besloten gesprekken is het onder meer gegaan over mogelijke officiële excuses door de Nederlandse regering.