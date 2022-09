Vivoryon hoogvlieger op Damrak na nieuws over alzheimermedicijn

Het aandeel van biotechbedrijf Vivoryon was woensdag een opvallende stijger op het Damrak. Het bedrijf profiteerde van positieve berichten over een alzheimermedicijn die de Amerikaanse farmaceut Biogen in ontwikkeling heeft. Biogen werkt samen met het Japanse Eisai. Uit een groot internationaal onderzoek bleek volgens het bedrijf dat het middel lecanemab de achteruitgang bij patiënten met alzheimer significant vertraagt. Vivoryon heeft ook een alzheimermedicijn in ontwikkeling.