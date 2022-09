De Russische regering wil de VN-Veiligheidsraad bijeen roepen om zich te buigen over de gaslekkages in de pijpleidingen Nordstream 1 en 2 in de Oostzee. Dat heeft de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, woensdag gezegd op sociale media. Moskou ontkent de beschuldigingen zelf achter de sabotage te zitten die heeft geleid tot het ontsnappen van het gas.