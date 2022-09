De lange kabinetsformatie na de verkiezingen in maart 2017 heeft een snelle komst van een nieuw schadeprotocol in Groningen wel degelijk vertraagd en gefrustreerd, zegt toenmalig Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Hij werd woensdag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over het Groningse gasdossier.