Von der Leyen: bijtende sancties tegen Rusland om escalaties

De Europese Commissie wil Rusland met „bijtende sancties” treffen na de recente „escalatie” rond de oorlog in Oekraïne, hebben Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en EU-buitenlandchef Josep Borrell gezamenlijk in Brussel verklaard. Op tafel liggen een plafond voor olieprijzen, verdere invoerbeperkingen van Russische producten en een nieuw EU-uitvoerverbod van goederen die Moskou militair zou kunnen gebruiken. Ook zouden EU-burgers niet meer in het bestuur mogen zitten van een Russisch bedrijf en worden individuen en bedrijven die de volgens hen „illegale” referenda in Oekraïne hebben georganiseerd op de sanctielijst gezet.