Van der Burg in gesprek met betrokkenen over ‘chaos’ bij Ter Apel

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielbeleid) vindt dat het „niet mag gebeuren dat mensen buiten moeten slapen” bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Volgens hem wordt er „met man en macht gewerkt om het te voorkomen”. Er zouden „nu feitelijk genoeg plekken moeten zijn. Vannacht is het in Ter Apel echter chaotisch verlopen. Ik ben in gesprek met alle betrokkenen hierover”, laat hij in een reactie weten via zijn woordvoerster. Wie dat precies zijn, licht hij nog niet toe.