Steden, regio’s en bedrijven kunnen in theorie een hoop bijdragen aan het klimaatbeleid, maar in de praktijk valt dat tegen. Tot die conclusie komt onderzoeker Mark Roelfsema van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die hier promotieonderzoek naar heeft gedaan. Concreet brengen deze partijen de uitstoot van broeikasgassen met slechts 1,5 tot 2,5 procent extra omlaag in 2030, becijfert de onderzoeker.