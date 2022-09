De Europese Commissie wil de aansprakelijkheidsregels in de EU moderniseren zodat ook producten als robots, drones of slimme huissystemen gedekt zijn bij bijvoorbeeld mankerende software-updates of haperende digitale diensten. Ook komen er eenduidige, eenvoudigere regels over aansprakelijkheid bij schade of letsel bij de toepassing van kunstmatige intelligentie, zoals zelfrijdende auto’s.