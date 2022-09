Speelgoedfabrikant LEGO heeft in het eerste halfjaar een lagere winst geboekt dan een jaar eerder. Het Deense bedrijf achter de plastic bouwsteentjes had te maken met duurdere grondstoffen en hogere vervoerskosten. Daarnaast gaf LEGO meer uit aan de uitbreiding van fabrieken en opening van nieuwe winkels. De vraag naar het speelgoed bleef ondanks de hoge inflatie in veel landen hoog.