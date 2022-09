De ontwikkeling van dove en slechthorende leerlingen in Nederland zit „ernstig in de knel”, stelt het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek. Reden is dat deze groep leerlingen moeite heeft met het vinden van passend onderwijs. Ze wisselen vaak van school omdat ze onder hun niveau moeten werken of juist te weinig ondersteuning krijgen.