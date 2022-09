De handel op de aandelenbeurzen in Europa staat woensdag in het teken van de vrees voor een recessie en de oplopende spanningen op de gasmarkt. Door alle onzekerheid vluchten beleggers op de valutamarkten naar de veilig geachte dollar, waardoor veel andere munten aan waarde verliezen. In Amsterdam kwamen supermarktconcern Ahold Delhaize, biotechnoloog Pharming en vastgoedinvesteerder Wereldhave met nieuws.