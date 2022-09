In Iran is dinsdag de dochter van oud-president Akbar Hashemi Rafsanjani opgepakt omdat ze tot protesten zou hebben aangezet, meldde het Iraanse persbureau Tasnim. „Faezeh Hashemi is gearresteerd in het oosten van Teheran door veiligheidsagenten omdat ze relschoppers tot straatprotesten heeft aangezet.”