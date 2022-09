Amerikaanse toezichthouders hebben schikkingen getroffen met meer dan een dozijn banken na een uitgebreid onderzoek dat laat zien hoe financiële bedrijven wereldwijd er niet in slaagden de communicatie van werknemers via niet-geautoriseerde berichten-apps te controleren. Door de schikking van dinsdag van in totaal 1,1 miljard dollar komen de totale boetes in deze zaak op meer dan 2 miljard dollar uit.